Місто-привид: як виглядає розбомблене росіянами Маріуполь (відео)

Місто схоже на руїни через постійні бомбардування

На кадрах показано дорогу в бік порту / Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилося відео розбомбленого російськими окупантами Маріуполя. На кадрах видно зруйновані будинки та дорогу.

Про це повідомляє Політика Країни.

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На відео показано дорогу у бік порту. Проте через постійні бомбардування місто схоже на руїни. У Маріуполі зруйновано будинки та дорогу.

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У Маріуполі десятки тисяч загиблих

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військових зруйновано 95% будівель.

"У нас також є інформація про те, що поряд із цими десятками тисяч загиблих зникли безвісти. Ми знаємо, що їм замінили документи, їм дали російські паспорти та відвезли вглиб Росії – кого до таборів, кого до інших міст. Що відбувається з цими. людьми, ніхто не знає. Скільки вбитих, ніхто не знає", – сказав президент.

Мер міста Вадим Бойченко заявляв, що кількість загиблих може перевищити 20 тисяч.

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