Горенка після окупації: як виглядає зруйноване село під Києвом (фото з дрону)

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ населений пункт опинився під обстрілами окупантів

Окупанти знищили село / Фото: CNN, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Село Горенка у Бучанському районі Київської області було під окупацією російських військових. Більшість будівель пошкоджено або знищено. Руйнування інфраструктури оцінили майже у 80%.

Фото Горенки опублікували журналісти CNN.

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Кадри було знято за допомогою безпілотних літальних апаратів у неділю, 24 квітня. На них з висоти відкривається панорама понищеної окупантами Горенки.

До війни в селі площею менше 30 кв. км проживало приблизно 5,3 тисячі осіб. А з перших днів повномасштабного вторгнення армії РФ населений пункт опинився під обстрілами окупантів.

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Фото: edition.cnn.com

Жителі, які не встигли виїхати в безпечні місця, ховалися від обстрілів у підвалах. Люди виживали без світла, газу й централізованого водопостачання.

Завдяки евакуації, яку організували місцеві волонтери, деяким селянам вдалося врятуватися. Загалом це близько 600-1000 осіб, хоча точна кількість невідома, адже жодної реєстрації не проводили.

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Фото: edition.cnn.com

Фото: edition.cnn.com

Окупанти зруйнували майже 80% села Горенка

Російські окупанти зруйнували 77% території села Горенка в Київській області. Про це повідомляла Держприкордонслужба.

"Російські загарбники завдали руйнування 77% території села Горенка на Київщині. Про це свідчить карта Супутникового центру ООН. Враховувались пошкодження, видимі на супутникових знімках", — йдеться в повідомленні.

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