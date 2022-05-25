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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Гордон розповів, чому війна з Росією надовго

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 травня, 13:12
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Журналіст закликав не піддаватися шапкозакидальним настроям
Дмитро Гордон заявив, що запросив би в Україну приватні військові компанії країн НАТО.
Дмитро Гордон заявив, що запросив би в Україну приватні військові компанії країн НАТО. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Жодна людина у світі зараз не скаже, скільки триватиме війна в Україні. Проте є думка, що вона надовго.

Про це журналіст та телеведучий Дмитро Гордон розповів в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Україна спливає кров'ю"

"Я не припускав, скільки війна триватиме. Я не знаю і зараз, скільки вона триватиме – і це жодна людина у світі не скаже, а також з якими втратами для України. Але я думаю, що ця війна надовго, на жаль, – як би мені цього не хотілося", – сказав він.

Крім цього, журналіст пояснив, чому війна в Грузії закінчилася швидко, а в Україні вже триває 3 місяці:

"У Грузії територія маленька відносно України. І там був зрозумілий компроміс – Грузія віддає територію Південної Осетії і війська Путін зупиняються. І тоді путінські війська та дипломатія не були ще такими, як сьогодні – не лише кровожерливими, а й більш-менш потужними".

На його думку, сьогодні ситуація інша і всі не повинні піддаватися шапкозакидальним настроям:

"Мені доводиться часто бачити на просторах інтернету: "Ось, та ми зараз, та ми їх!". Ні, хлопці, це далеко від того, що "ми зараз" та "ми їх". Ми їх обов'язково, але не зараз – ще немає повного спектру зброї, яка нам необхідна. У нас багато загиблих і тих, хто потрапили в полон – величезні цифри тільки по Маріуполю. На мою думку (не хочу брехати), 3500 зараз здалися і 1267, якщо пам'ять мені не зраджує, перед цим – морпіхи. Тому, вибачте, 4700 грубо тільки в Маріуполі потрапили в полон – а скільки загиблих ще. Нам дуже важко – Україна спливає кров'ю, я б сказав. І, звичайно, нам сьогодні як ніколи потрібна західна зброя – і швидше".

Також Дмитро Гордон заявив, що запросив би в Україну приватні військові компанії країн НАТО боротися на боці нашої країни:

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"Росія ж запрошує і сирійців, і лівійців, і будь-яких пройдисвітів з усього світу. Ось я привіз би сьогодні і запросив би в Україну битися на нашому боці найбільші приватні військові компанії США, Ізраїлю, Великої Британії тощо".

Нагадаємо, російські окупанти масово здаються в полон в Україні. Таким чином, солдати РФ не хочуть воювати, а повернутися додому. На сьогоднішній день загарбники охочіше здаються в полон, ніж у перші тижні вторгнення.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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