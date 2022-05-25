Гордон розповів, чому війна з Росією надовго

Журналіст закликав не піддаватися шапкозакидальним настроям

Дмитро Гордон заявив, що запросив би в Україну приватні військові компанії країн НАТО. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Жодна людина у світі зараз не скаже, скільки триватиме війна в Україні. Проте є думка, що вона надовго.

Про це журналіст та телеведучий Дмитро Гордон розповів в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Україна спливає кров'ю"

"Я не припускав, скільки війна триватиме. Я не знаю і зараз, скільки вона триватиме – і це жодна людина у світі не скаже, а також з якими втратами для України. Але я думаю, що ця війна надовго, на жаль, – як би мені цього не хотілося", – сказав він.

Крім цього, журналіст пояснив, чому війна в Грузії закінчилася швидко, а в Україні вже триває 3 місяці:

"У Грузії територія маленька відносно України. І там був зрозумілий компроміс – Грузія віддає територію Південної Осетії і війська Путін зупиняються. І тоді путінські війська та дипломатія не були ще такими, як сьогодні – не лише кровожерливими, а й більш-менш потужними".

На його думку, сьогодні ситуація інша і всі не повинні піддаватися шапкозакидальним настроям:

"Мені доводиться часто бачити на просторах інтернету: "Ось, та ми зараз, та ми їх!". Ні, хлопці, це далеко від того, що "ми зараз" та "ми їх". Ми їх обов'язково, але не зараз – ще немає повного спектру зброї, яка нам необхідна. У нас багато загиблих і тих, хто потрапили в полон – величезні цифри тільки по Маріуполю. На мою думку (не хочу брехати), 3500 зараз здалися і 1267, якщо пам'ять мені не зраджує, перед цим – морпіхи. Тому, вибачте, 4700 грубо тільки в Маріуполі потрапили в полон – а скільки загиблих ще. Нам дуже важко – Україна спливає кров'ю, я б сказав. І, звичайно, нам сьогодні як ніколи потрібна західна зброя – і швидше".

Також Дмитро Гордон заявив, що запросив би в Україну приватні військові компанії країн НАТО боротися на боці нашої країни:

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"Росія ж запрошує і сирійців, і лівійців, і будь-яких пройдисвітів з усього світу. Ось я привіз би сьогодні і запросив би в Україну битися на нашому боці найбільші приватні військові компанії США, Ізраїлю, Великої Британії тощо".

Нагадаємо, російські окупанти масово здаються в полон в Україні. Таким чином, солдати РФ не хочуть воювати, а повернутися додому. На сьогоднішній день загарбники охочіше здаються в полон, ніж у перші тижні вторгнення.

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