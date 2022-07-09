Гордон розповів, що коїться у голові у Путіна (відео)

Журналіст вважає, що в голові у глави Кремля – повний бардак

Журналіст Гордон про Володимира Путіна. Колаж "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що у голові у російського президента Володимира Путіна міцно встояла радянська ідеологія, замішана на мільйонах жертв, до яких голова Кремля має безпосереднє відношення – комітет державної безпеки.

Про це розповів Дмитро Гордон в ефірі каналу "Україна 24" у рамках єдиного телемарафону.

Подробиці

"Володимир Путін напевно ностальгує на ті часи, коли був молодий і подавав надії, або як йому здавалося, будучи офіцером КДБ. Я думаю, він до кінця цього не розуміє, тому що його головна історія – це влада, він чіпляється за владу хаотично і істерично. У голові Путіна – великий бардак, я думаю, що він не розуміє, що відбувається у світі, йому дають ту інформацію, яку він хоче чути. Його ціль сьогодні принести незліченні біди принести українському народу", – вважає Гордон.

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