Гордон розповів, що коїться у голові у Путіна (відео)

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що у голові у російського президента Володимира Путіна міцно встояла радянська ідеологія, замішана на мільйонах жертв, до яких голова Кремля має безпосереднє відношення – комітет державної безпеки.
Про це розповів Дмитро Гордон в ефірі каналу "Україна 24" у рамках єдиного телемарафону.
Подробиці
"Володимир Путін напевно ностальгує на ті часи, коли був молодий і подавав надії, або як йому здавалося, будучи офіцером КДБ. Я думаю, він до кінця цього не розуміє, тому що його головна історія – це влада, він чіпляється за владу хаотично і істерично. У голові Путіна – великий бардак, я думаю, що він не розуміє, що відбувається у світі, йому дають ту інформацію, яку він хоче чути. Його ціль сьогодні принести незліченні біди принести українському народу", – вважає Гордон.
Чи чекає на Путіна крах
- Політолог Валерій Соловей вважає, що у РФ розглядають чотири кандидатури, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента. Серед таких кандидатур – Патрушев, Собянін, Мішустін та Кирієнко.
- Журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті . Вони "активно та пасивно" обмірковують, як повалити його з посади глави держави. За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від передбачуваної хвороби і хотіли б, щоб це сталося.