Гордон пояснив, навіщо Росія створює фільтраційні табори для українців

Український журналіст розповів, чого добивається Кремль та ФСБ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія створила табори для вивезених з окупованих міст українців. Що там відбувається, розповів на своєму YouTube-каналі журналіст Дмитро Гордон.

"Знову про фільтраційні табори, які облаштувала Росія поблизу Таганрогу Ростовської області. Наразі там перебуває кілька тисяч людей. Туди спрямовуються, зокрема, українці, які тікають з обложеного Маріуполя, а також українці з інших тимчасово окупованих міст", — сказав він.

За словами Гордона, ключові питання, які їм ставить Федеральна служба безпеки, такі:

Реклама

політичні уподобання;

чи є зв'язки з українськими відомствами;

чи є якийсь зв'язок із західними країнами.

Що цікаво, якщо сім'я набула статусу біженця в будь-якій із західних країн, це вже привід опинитися в таборі для фільтрації.

"Цікаво також, що в таких таборах утримуються не лише українці, а й російські військовослужбовці. Вони теж проходять фільтрацію, коли повертаються з України. Особлива увага тим, хто був у полоні — їх допитують особливо ретельно. Таким чином перевіряють не лише солдатів, але і тих, хто їздив в Україну з гуманітарною допомогою. Мета ФСБ та російського уряду полягає в тому, щоб приховати правду про те, що відбувається в Маріуполі та інших українських містах. Утаїти від російського суспільства те, що відбувається там насправді", – сказав він. .

З України силою вивозять людей

Як відомо, Росія вивозить до себе українців з окупованих територій, при цьому російські війська унеможливлюють евакуацію до спокійних регіонів України або на Захід.

Реклама

Зокрема, в Маріуполі окупанти масово поширюють інформацію про необхідність виїзду громадян на територію Росії, де для них "будуть створені сприятливі та гостинні умови".

Насильно переміщеним українцям нав'язують громадянство Росії шляхом залякування найбільш уразливих категорій осіб – жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів.

Як стало відомо, депортованих українців розселяють у депресивні регіони, також їх направляють до Сибіру і за Полярне коло.