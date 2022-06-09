Гіркін-Стрєлков занервував і закликав "ДНР" мужатися

Серед іншого, він розповів, що буде, якщо ЗСУ відіб'ють Херсон

Ігор Гіркін-Стрєлков закликав до мужності "солдат "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні майже одразу пішла не за сценарієм Російської Федерації – "бліцкриг" провалився і російському командуванню довелося міняти тактику у ході битв на фронті. Наразі українські військові тиснуть на окупантів на півдні нашої країни та стійко тримаються на сході, наводячи паніку на російських загарбників.

Наприклад, "ексміністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков прокоментував, що буде, якщо українська армія матиме успіх на херсонському, харківському та ізюмському напрямках.

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"Багатолітні укріплення"

"Закликаю до мужності тих солдатів та офіцерів "Донецької народної республіки", які були мобілізовані, яких загнали в ті ситуації, в яких вони зараз перебувають, але яким необхідно зараз виконувати свій обов'язок насамперед для захисту своєї землі. Не Донецька та Луганська, а Херсона, Харкова та Ізюма, бо якщо ми втратимо Херсон, Харків та Ізюм (Херсонська область мається на увазі), ті позиції, які у нас зараз там є, то питання знову стане про Донецьк і Луганськ. А розбивати голову об багаторічні укріплення в Донецьку та Луганську вже спробували – не вийшло. "М'ясом" виходило закидати тільки в перші дні війни. Зараз уже не виходить, просто тому, що людей не вистачає", – розповів він.

Фото – Фокус.

Визволення Херсона

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що українські військові не будуть у лоб штурмувати Херсон. За його словами, його достатньо взяти у напівкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати угруповання росіян – воно довго не витримає.

Раніше журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті. Вони "активно та пасивно" обмірковують, як скинути його з посади очільника держави.