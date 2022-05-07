Філософ на згарищі. Що залишилося від музею Сковороди після ракетного удару РФ (фото)

Постраждав 35-річний чоловік, який доглядав за музеєм

Окупанти обстріляли музей у Харківській області. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилися фото Національного музею Григорія Сковороди в Харківській області, який обстріляли російські окупанти. Це сталося в ніч на 7 травня. Будівлю практично знищили.

Відповідні кадри опублікував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Як розповів Синєгубов, окупанти обстріляли музей о 23:00. Снаряд потрапив у дах будівлі. На території знаходився 35-річний чоловік, який доглядав за музеєм, на жаль, він отримав поранення. Приміщення практично знищено.

Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх заздалегідь перемістили в безпечне місце.

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Наслідки обстрілу окупантів. Фото: Олег Синєгубов

Що відомо про обстріл музею?

На Харківщині російські окупанти знищили Національний музей Григорія Сковороди. Про це повідомляє Суспільне. Харків із посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.

Установу окупанти знищили прямим попаданням російської ракети в ніч проти 7 травня. Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.

Старовинна будівля

Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, в якому останніми роками свого життя працював і біля якого був похований Григорій Сковорода. Нинішньої зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя від дня народження українського філософа.

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