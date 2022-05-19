Фейгін: Україна знову стане ядерною країною

Москва сама зробила все, щоб Київ ще сильніше почав озброюватися

Фейгін вважає, що тепер для України відкрито дорогу для повернення ядерного статусу / Колаж "Сьогодні"

Розв'язана Росією війна в Україні призведе до того, що Києву доведеться повернути собі статус ядерної країни. Це може бути як у рамках членства в НАТО, так і за самостійною відновленою ядерною програмою.

Про це розповів російський політичний діяч, юрист та журналіст Марк Фейгін в ефірі проекту FREEДОМ на каналі "Україна 24".

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Думка

"З Україною у Росії просто йде війна. Обговорювати нейтральний статус, якого вже не буде – немає сенсу. Україна не буде демілітаризована, вона не буде нейтральною. Це просто вже більше неможливо ніколи. Більше того, Україна буде ще сильніше мілітаризована. Я вважаю, рано чи пізно, можливо не завтра, Україна набуде ядерного статусу. Чи то вона в НАТО розмістить ці ракети, чи сама якось цей статус змінить", – зазначив російський юрист.

На думку Фейгіна, через агресію Москви світ зрушив у бік нової гонки озброєння.

"Світ зрушив у той бік, що країни такого масштабу як Україна не залишаться осторонь будь-яких геополітичних та геостратегічних процесів, пов'язаних зокрема й з поширенням ядерної зброї. Це вже неможливо. У Росії цього не розуміють, а на Заході є, хто розумніший, вони будують ці плани далі ", – зазначив Фейгін.

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Ядерний статус