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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Фабрика фейків Росії почала лякати європейську аудиторію

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29 квітня, 23:52
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Експерт розкрив улюблені вкидання, які запускають в ефір із Москви

Щоденно фахівці Центру протидії дезінформації при РНБО фіксують понад 20 вкидів неправдивої інформації в інформаційне поле з боку російських структур.

Про це заступник начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов розповів ведучим каналу "Україна 24" Олегу Панюті та Василю Пехньо в рамках національного телемарафону.

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Що відомо

"Деякі з них такі безглузді, що самі росіяни в них не вірять, а деякі провокують багато розмов, стають приводом для аналітики їхніх дій. Якщо брати до уваги приклади безглуздих вкидів, то всі ми пам'ятаємо розповіді про біолабораторії в Україні, бойових інфікованих птахів і навіть коронавірус, який теж нібито вигадали в Україні ", – нагадав Шаповалов.

Крім очевидної дезінформації, іноді російська пропаганда робить заяви, де є частка правди.

"Ця інформація часто стосується планів майбутніх обстрілів та спільних дій на тимчасово окупованих територіях. Слід ретельно перевіряти кожен вкид і шукати ретельно у ньому можливу провокацію чи маніпуляцію", – зазначає експерт.

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На сьогоднішній день, зазначає Шаповалов, із федеральних каналів Росії можна почути меседж про використання ядерної зброї. Прості росіяни, на диво, реагують на такі речі спокійно.

"Наразі роспропаганда налаштовує своє населення, що обстріли прикордонних з України міст чи вибухи у Придністров'ї, постачання нам наступальної техніки – це все один сценарій. І робиться все це для того, щоб роздратувати своє населення і змусити бігти до військкоматів. Тому що втрати окупантів великі, ми це бачимо, і їх необхідно поповнювати тотальною мобілізацією, а бажаючих воювати, ми це також зауважуємо, не так і багато ", – розповів в ефірі Шаповалов.

Новий етап

Інформаційна війна, за даними Центру протидії дезінформації, входить у новий період. Поки що центр не фіксує розширення мережі впливу на українських громадян. Немає зростання кількості ворожих телеграм-каналів, яке спостерігалося за кілька місяців до початку війни. Сьогодні росіяни зосереджують головний центр своїх комунікацій на іноземну аудиторію. І від України тепер потрібно активніше працювати на цю аудиторію, щоб роз'яснювати ситуацію нашим партнерам.

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"Росії не вийде розгойдати суспільство в Україні, і вони це розуміють, тому запускають інформаційні компанії за допомогою іншомовних мереж координованої неавтентичної поведінки, зокрема твіттер-ботів. Щодо подорожчання продуктів, всесвітньої продовольчої кризи, зниження рівня життя в Європі і світі через підтримку України. Друга актуальна тема – це зброя, яку постачають наші партнери, ніби то вона продається на чорному ринку й збувається в Африку ", – сказав представник Центру протидії дезінформації.

Фейки

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