"Це дуже страшно". Окупант розповів про сумний порятунок з крейсера "Москва" (відео)

Загарбник брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ у квітні

Полонений РФ розповів, як рятували крейсер Москва. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера "Москва" перейшов у піхоту. Окупант брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ у квітні, і йому не сподобалася ідея померти в морі на іншому судні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Там було багато трупів і, переважно, порятунок проходив дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати… Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш. Це дуже страшно. І я відмовився…" – розповідає колишній матрос.

Так він "перекваліфікувався" у піхотинця, щоб воювати в Україні. За три тижні тренувань інструктори-вагнерівці допомогли йому "змінити профіль". І невдовзі його відправили на розвідку у Волноваський район.

Перше ж бойове завдання виявилося провальним: "розвідники" натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом із 30 окупантів. Російські командири кинули своїх поранених на полі бою.

Першу медичну допомогу він отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його полон.

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Зараз він живий і говорить, що жалкує про участь у війні:

"Ми нікого не звільняємо, ми лише захоплюємо. Ми мародеримо, це страшна війна", – ділиться своїм запізнілим прозрінням загарбник.

Історія крейсера Москва

13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних сил України.

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Відомо, що у російський корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". У результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся.

РФ бреше про долю екіпажу "Москви"