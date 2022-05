Елітні війська Путіна провалилися в Україні – британська розвідка

З початку російського вторгнення в Україну повітряно-десантні війська (ПДВ, рос. варіант – ВДВ) РФ припустилися кількох серйозних тактичних провалів.

Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Серед провалів ВДВ названо спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель у березні, наступ на Ізюмському напрямку, що зупинився з квітня, та недавню невдалу переправу через річку Сіверський Донець, яка дорого обійшлася військам РФ

