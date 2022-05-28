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Експерт розповів, як Путін через Молдову втягне у війну НАТО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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28 травня, 21:05
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Є думка, що Кремль націлився на Третю світову війну
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Події на полі бою в Україні розвиваються так, що у війну з Росією може втягнутися НАТО, а міжнародний злочинець Володимир Путін нападе на Молдову.

Про це заявив американський історик російського походження Юрій Фельштинський в інтерв'ю Алесі Бацман.

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Думка експерта

"Я впевнений, що НАТО розпочне війну проти Росії, тому що Путін не залишить Альянсу іншого вибору. Не тому, що НАТО мріє увійти в цю війну, ні. НАТО мріє, щоб ця війна в жодному разі не розширювалася за межі України", – пояснив він.

Причиною стане напад на Молдову.

"Я думаю, що Путін почне бойові дії проти Молдови ще до того, як він закінчить – на його думку – "військову операцію" в Україні, бо він там ніколи не закінчить у вас. Він не може захопити Україну, він не має на це сил. Він має обмежені сили, щоб руйнувати місто за містом. Це як би він робитиме з завзятістю та жорстокістю, але сил перемогти Україну в нього немає. Але сили розпочати війну у Молдові в нього достатньо. Там уже, власне, його війська у Придністров'ї стоять і там російське населення, давно паспорти видаються, щоб спровокувати згодом військовий конфлікт. А після цього Путін висуне ультиматум про вихід східноєвропейських держав, що увійшли до НАТО після 1991 року, з НАТО", – вважає Фельштинський.

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Звичайно ж, Путін загрожуватиме всьому світу ядерною зброєю і розв'яжеться Третя світова війна.

Інші прогнози

  • Війна в активній фазі може тривати до кінця року. Проте зараз розглядаються різні дати, яких Москва спробує приурочити хоча б видимість перемоги. Такий сценарій припустив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький.
  • Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун розповів, що найближчими тижнями необхідно бути готовим до поганих новин з фронту. Цьому є логічні пояснення та є можливість у результаті переломити ситуацію у наш бік.
  • Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляє, що Росія вже почала готуватися до наступного етапу наступу на Донбасі. Про це свідчить захоплення більшої частини Лиману на півночі Донецької області.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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