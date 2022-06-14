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Експерт пояснив, чи вдасться Макрону, Шольцу і Драгі вмовити Україну поступитися територією

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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14 червня, 09:30
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Олександр Мусієнко заявив, хто зараз насправді пише історію
Канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Італії можуть приїхати до України в червні.
Канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Італії можуть приїхати до України в червні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилася інформація про те, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїдуть до Києва 16 червня.

Можливий приїзд лідерів країн прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

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За його словами, усім потрібно розуміти, що історію зараз пише український народ, який продовжує перебувати в боротьбі та чинить опір жахливій російській агресії:

"Мені видається, що якраз український опір, українські військові, українська влада всі спільно роблять все, щоб перемагати на полі бою та написати такі умови, які будуть вигідними насамперед нашому суспільству".

Експерт заявив, що слабо вірить у те, що знайдуться якісь аргументи чи в президента Франції, чи в канцлера Німеччини, чи в прем'єр-міністра Італії, щоб змусити Україну піти на односторонні поступки Росії.

"Ми розуміємо, що заплачена велика ціна вже в протистоянні агресії за нашу перемогу. Я думаю, що, навпаки, потрібно заручитися підтримкою представників країн ЄС, щоб вони підтримували Україну зброєю, політично та дипломатично на шляху до того, що треба зупинити Путіна. Щодо цього має бути консенсус", – сказав Олександр Мусієнко.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що трьох провідних політиків ЄС із Німеччини, Франції та Італії незабаром можна буде побачити в Києві. За інформацією Bild am Sonntag, урядові круги Франції та України мають конкретні плани поїздок. Також президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому громадсько-правовому телеканалу ZDF заявив, що канцлеру Олафу Шольцу час визначитися з позицією Берліна щодо війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України.

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