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Експерт Гаррі Табах розповів про зміну тактики РФ та проблеми з ленд-лізом (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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10 липня, 22:30
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Гаррі Табах озвучив прогноз, як розвиватимуться бойові дії в Україні у найближчі місяці
Гаррі Табах дав інтерв'ю Олегу Панюті
Гаррі Табах дав інтерв'ю Олегу Панюті

Військовий експерт, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах дав інтерв'ю телеведучому Олегу Панюті для авторського проекту "Пояснює Панюта" на Youtube-каналі "Україна 24". Він озвучив прогноз, як розвиватимуться бойові дії в Україні, і назвав головну проблему з постачанням зброї зі США за програмою ленд-лізу.

Окупанти займають нову лінію оборони

- Давайте поговоримо конкретно про ділянку на Донбасі. Ми знаємо, що Росія кинула всі сили, щоб вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. На Луганщині майже цього досягли, там залишилися невеликі ділянки, щоб цього досягти, але що далі? Судячи з усього, Донецька область... Але Путін каже, з одного боку треба відпочити військам, а з іншого боку, мовляв, "ми ще нічого не починали". Наскільки російська військова машина буде готова вбиватися задля політичних цілей?

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- Буде, вбиватиметься. Я думаю, це не великий секрет. Знову ж таки 10% треба залишати на те, що ми не можемо все передбачити і передбачати. Як не передбачали цю війну всі фахівці, включаючи мене та генералів дуже досвідчених. Схоже на те, що сили РФ вирівнюють фронт, вкоповуються, займають лінію оборони – тобто вони забирають Луганську та Донецьку області… Окопуються, а ленд-ліз не йде, великої допомоги Заходу не йде.

Чекають жовтня, може, кінця літа і потім скажуть – ну ось, все, вам давали наступальну зброю – вони ж уже не наступають, вони прийняли оборонну позицію, давайте завершимо війну, сядемо за стіл переговорів. І буде на вас тиск, щоб це ви зробили. У цей момент вже не треба доводити, що ви можете битися і будете битися. Все залежатиме від Заходу на чолі зі США.

- Ви бачите що найближчим часом, як би мені не сумно було говорити, війна може перетворитися на заморожений конфлікт із двома сторонами, що обороняються?

- Все може бути. Завтра можуть марсіани заглянути до нас. Все залежатиме від того, скільки в РФ протримається ця влада. Може Путін помре завтра, може, в США щось зміниться і вони зрозуміють, що якщо до вересня не змінять політику, ми їх виженемо з Конгресу, бо в Україні відбувається геноцид.

Ситуація з ленд-лізом

- Чи не станеться так що ленд-ліз закінчиться, не почавши працювати...

- Я не знаю, бо не розумію, звідки вони беруть, що ленд-ліз почне працювати до осені. Хто їм це сказав, звідки ця інформація...

- Начебто накопичиться все те, що пообіцяли дати...

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- А воно є у необхідній кількості. У нас воно стоїть в ангарах, ви що хочете взяти, наприклад, МІГи, які вам Польща готова була передати ще на початку війни?

- нам достатньо "Хаймарсів" та систем "Петріот"...

- Вони там стоять, чому їх не передати, що їх треба якось підготувати, чи що... "Хаймарсів" у нас понад 2 000 різних конфігурацій, і вони стоять в ангарах... Чому даємо за годину по чайній ложечці і те – лише системи, які б'ють на 30 км, а не на 300? Чому гаубиць дали лише 100 штук, а їх у нас 1000?

У нас триває війна не проти Путіна, а проти Трампа – він пекельне створіння – плюс ситуація із забороною абортів, ось це у нас у новинах в основному, а не Україна. Тому наші ЗМІ Україну намагаються якось зам'яти, але всі кажуть, що Путін поганий і це все погано, а ми робимо, що потрібно. Я сподіваюся, що діаспора виступатиме з протестами та погрозами, що у вересні їх не буде при владі, якщо вони не почнуть робити те, що пообіцяли для порятунку України і що дадуть усі. Поки що цього немає – треба продовжувати тиск.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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