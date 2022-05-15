З'явився останній запис з крейсера "Москва" (аудіо)

З'явився запис розмови диспетчера ракетного крейсера "Москва" одразу після влучення в корабель українських ракет "Нептун".
Аудіозапис опублікувало Оперативне командування "Південь".
Диспетчер крейсера на тлі сирени кричить про два попадання, крени на бік, відсутність зв'язку з містком та необхідність порятунку екіпажу.
"6.9.0, підтверджую, позаштатна! Як чуєте? Москва-перший, дві пробоїни, гвинт став, зарився, ляже на бік, крен 30 градусів, підтверджую – пробоїна нижче за ватерлінію, місток відрізаний – мовчить. Провести буксирування немає ходу на зближення. Проводимо пасивний порятунок екіпажу", – повідомляє диспетчер.
Що відомо?
- У Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" 13 квітня було вражено крейсера "Москва" – флагмана Чорноморського флоту Росії, він отримав суттєві пошкодження, внаслідок цього виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися допомогти, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути.
- Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають.
- Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.
- За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто з членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули. Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 осіб і вони перебувають у шпиталі.