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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Драпають, аж димиться! У ЗСУ показали відео знищення ворожої техніки

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 16:53
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Російські військові просто покинули свої позиції, підбігли до танка та поїхали
Окупанти втекли з позицій
Окупанти втекли з позицій / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео, як російські військові тікали від українських захисників. Військовим РФ влаштували засідку і підбили техніку.

Відео опублікував у Facebook екснардеп і нині військовослужбовець Володимир Парасюк.

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"На цьому відео чітко видно, що таке російська "армія". Просто дурні боягузи! Ми зробили засідку, підбили їм перші дві БМД і вони як попечені просто почали втікати. Хотілось їх наздогнати, але [email protected]л1 так драпали, що за ними аж димілось! Потім ще навели арту, але цього вже не вдалося зняти! Відео було знято швидше, але лише зараз ми можемо його показати!" – написав Парасюк.

Зеленський назвав причини, чому окупанти відійшли від Києва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники дали відсіч окупантам у Київській області. На думку президента, окупанти відвели війська від столиці, тому що не витримали відсічі армії України, а також це було зроблено для того, щоб спрямувати свої сили на Донбас. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

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"Армія дала відсіч окупації Київської області. З маленьких міст ворога вигнали. У Київ ми їх не пустили, скільки б разів вони не хотіли і не робили атак. Багато було атак, контратак, бомбардувань, але сьогодні Київська область майже звільнена. Чому "майже", тому що ще працює наша Служба безпеки, наші військові працюють, бо залишились ДРГ групи. Але йде зачистка нашої області", – сказав президент.

Зеленський назвав дві причини, чому військові РФ відійшли від Києва: перша – потужна українська армія, а друга – зміна тактики окупантів.

"Вони розраховують битися за Донбас нашої держави, за тимчасово окупований схід країни, і будуть бої на півдні", – додав президент.

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