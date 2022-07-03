"ДНРівець" розповів, як п'яні "суперкомандири" розстріляли своїх по п'яні – перехоплення

Окупант під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки України, розповів знайомому про снайпер їхнього підрозділу, у якого зір був мінус сім, а також про те, що російські військові напилися та влаштували хаотичну стрілянину.
Боєць "ДНР" розповів про те, що у них був 19-річний хлопець, якого вбили у бою, він погано відео.
"Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирався якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація – велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено як просто загинув", – каже вояка. .
Напились і вирішили постріляти
Також він поділився історією про те, як вони повернулися з поста, а зв'язківці напилися і почали стріляти аби куди попало, та летіло так, що встигали ухилитися від куль.
"Ми вчора ввечері з поста прийшли. Чуємо, на боці зв'язківців така стрілянина розпочалася. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухалися – лише один автомат стріляє. А сьогодні інформація – наші чудові суперкомандири, зрозуміло, під синім. змієм, вирішили постріляти у бік зв'язківців. Пацан каже: я ось встиг лягти і чув, як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком порубало. Вибухнула поряд із БК (боєкомплект). Командири", – розповів солдат.
Перехоплення розмов окупантів
- В одному з перехоплень російський військовий поскаржився, що командування вважає його витратним матеріалом.
- Також через величезні втрати російські військові почали ламати собі пальці, щоб не воювати .
- Ще один перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командирів і готові скаржитися ними у військову прокуратуру РФ.
- Російські військові все частіше говорять про дезертирство у своїй армії . Дійшло до того, що один із батальйонів узяв у полон свого комбата, щоб той не втік із передової.