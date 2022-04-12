Для закінчення війни в Україні можуть знадобитися роки — прогноз експосла США

Джон Гербст пояснив, від чого залежить, коли припиняться воєнні дії

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Терміни закінчення війни в Україні залежать від рішення Кремля, про це розповів посол США в Україні 2003-2006 років. Джон Гербст в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

"Усе залежить від керівництва Росії. Як я це розумію, Україна не перестане воювати за свою свободу, свій суверенітет. Якщо це правда, то війна скінчиться лише тоді, коли керівники в Кремлі зрозуміють, що вони не можуть досягти своєї мети в Україні війною. Коли вони це усвідомлять, то буде мир. Можливо, для цього знадобляться роки. Подивимося", — сказав він.

Втім, не виключено, що рішення про припинення війни буде ухвалено швидко, вважає Гербст.

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"Якщо той наступ, який очікується зараз, теж провалиться, то, можливо, Путін і його команда будуть готові вирішити проблему в справжніх переговорах", — сказав він.

Можливі нові атаки

Найближчим часом в Україні може розпочатися новий масштабний етап бойових дій. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Альянс має у своєму розпорядженні дані про перегрупування російських сил і поповнення їхніх величезних втрат, завданих на першому етапі війни.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія може знову спробувати захопити всю Україну. Однак зараз окупаційні війська поставили перед собою проміжні цілі – захопити південь та схід країни.

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Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.

Може бути завдано ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгороду або одному з міст Криму, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

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