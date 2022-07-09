Диверсанти РФ намагалися вийти в тил ЗСУ під час таємної операції

Вороги хотіли обійти позиції Збройних сил України у районі Ольгіно

ЗСУ відбили ворожих диверсантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі 9 липня ворожі диверсанти у кількості 10 осіб спробували обійти позиції Збройних сил України в районі Ольгиного Херсонської області та прорватися до тилу підрозділів. Але у підсумку вони отримали відсіч і відступили.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Також відомо, що корабельне угруповання ворожого флоту у штормових умовах північно-західної частини Чорного моря без змін кількісного складу продовжує загрожувати застосуванням 20 крилатих ракет типу "Калібр".

Три військово-десантні кораблі також напоготові.

Раніше ми розповідали, що станом на вечір 9 липня на Харківському напрямку продовжуються спроби ворога наблизитися до міста. Точним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах у районі Золотарівки. Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Мар'їнки.

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Нагадаємо, в Україні ЗСУ вже знищили 37 тисяч російських військових, а також понад тисячу ворожої техніки. Про це в Twitter написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи заяву президента Росії про те, що вони ще війну не розпочинали.

Раніше ми писали, що російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ.

Крім того, Арестович заявив, що Збройні сили України відбили спробу наступу росіян на Слов'янськ, окупанти втратили танкову роту та понад 200 військових.