Диплом тому, хто виживе: випускників вишів у Донецьку відправляють на війну (відео)

Батьки обурюються, їх зустрічають зі зброєю

В академії чомусь обурилися такою перспективою / Колаж "Сьогодні"

У фейкових утвореннях "Л/ДНР" відправили на фронт вмирати вже всіх, кого могли і тепер взялися за випускників силових вишів. Стало відомо, що зібралися відправляти на війну випускників і навіть слухачів перших курсів академії "МВС ДНР", серед яких багато дівчат.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Реклама

Що відомо

Повідомляється, що випускників академії "МВС ДНР" у Донецьку без документів зібралися відвезти на фронт. Батьки прийшли до академії, щоб протистояти таким діям.

Замість діалогу їх зустріли представники озброєної охорони "академії", які почали погрожувати дітям та їхнім батькам зброєю.

Також в Мережу потрапило фото робочого зошита командира 1-го особливого батальйону сепаратистів, в якому зазначено, чим займатимуться курсанти на передовій.

Реклама

"Перший і другий курси вирушать на охорону складів тощо. Курсантам старших курсів не пощастило: вони записані як м'ясо", – пише InformNapalm.

Обстановка