Десантура ЗСУ зняла ефектне відео про долю екіпажу ворожого танка

Українські військові продовжують знищувати ворогів нашої країни

ЗСУ продовжують вести бойові дії та знищувати окупантів. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ Збройних сил України знищили танк разом із російськими окупантами.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Знищення танку

"Кожен загарбник, який приїхав в Україну, щоб принести сюди війну, назавжди залишиться на нашій священній землі. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України! Смерть російським окупантам!" – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив нові дані про втрати російських військ в Україні. Він повідомив, що вдалося знову одержати внутрішню штабну інформацію Росії на ранок 28 травня.

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