Дадуть по 80 людей за одного – Арестович розповів про цінних полонених окупантів

Україна має багатий обмінний фонд з військовополонених армії Росії, на яких легко можемо обміняти всіх наших солдатів, які опинилися в полоні у ворога.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
Що відомо
"Обмінюють не прямо один до одного. Намагаються один до одного. Але буває, умовно кажучи, 12 наших на 10 їх. Або інший обмін навпаки – 12 їх на 10 наших. Приблизно однаково. Щодо військових ЗСУ, тут можна не хвилюватись. Ми зробимо все, щоби обміняти всіх. Загалом усіх. У нас така кількість російських полонених, що є на що міняти. Причому серед них є такі персонажі, за яких за одного дадуть по 50 і по 80 осіб, підозрюю. Дуже цінні", – повідомив Арестович.
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На уточнююче питання, радник розповів, що це насамперед родичі високопоставлених російських політиків та військових. Наприклад, є племінник губернатора області. Є також старші офіцери та багато інших "хороших кадрів".
Обмін
- 19 квітня було проведено новий обмін полоненими. В Україну повертаються 76 людей. То був п'ятий обмін полоненими.
- Кого змогли обміняти цього разу наразі невідомо. 31 березня, наприклад, стало відомо, що всі легендарні захисники острова Зміїний живі. Їхні особи встановлені і імовірно вони знаходяться у полоні в окупованому Криму.
- Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 14 квітня за наказом президента Володимира Зеленського. З російського полону звільнили 30 українців, серед яких 8 цивільних. Також з полону РФ вдалося звільнити двох українських пілотів, які розповіли про виснажливі допити українських військових та погрози.
- 13 квітня президент Зеленський запропонував обміняти кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука на захисників та мирних жителів заблокованого Маріуполя. Банкова чекає відповіді з Кремля досі.