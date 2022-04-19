Дадуть по 80 людей за одного – Арестович розповів про цінних полонених окупантів

У нашому обмінному фонді племінники високопосадовців Росії

Обмінний фонд у нас багатий, вважає Арестович / Колаж "Сьогодні"

Україна має багатий обмінний фонд з військовополонених армії Росії, на яких легко можемо обміняти всіх наших солдатів, які опинилися в полоні у ворога.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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Що відомо

"Обмінюють не прямо один до одного. Намагаються один до одного. Але буває, умовно кажучи, 12 наших на 10 їх. Або інший обмін навпаки – 12 їх на 10 наших. Приблизно однаково. Щодо військових ЗСУ, тут можна не хвилюватись. Ми зробимо все, щоби обміняти всіх. Загалом усіх. У нас така кількість російських полонених, що є на що міняти. Причому серед них є такі персонажі, за яких за одного дадуть по 50 і по 80 осіб, підозрюю. Дуже цінні", – повідомив Арестович.

На уточнююче питання, радник розповів, що це насамперед родичі високопоставлених російських політиків та військових. Наприклад, є племінник губернатора області. Є також старші офіцери та багато інших "хороших кадрів".

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