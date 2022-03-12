Щоб не дезертував: російські військові прикували ланцюгом свого гранатометника (відео)

Російські окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоби не дезертував.
Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець у своєму Telegram.
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"Сталінські методи. Окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоб не дезертував. Він замерз на смерть. Нехай побачать матері російських солдатів. Нелюди", – розповів Березовець.
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Втрати окупантів від початку війни
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 тис. осіб;
- танків – 362 од.;
- ББМ – 1205 од.;
- артилерійських систем -135 од.;
- РСЗВ – 62 од.;
- засоби ППО – 33 од.;
- літаків – 58 од.;
- вертольотів – 83 од.;
- автомобільної техніки – 585 од.;
- кораблі/катери – 3 од.;
- цистерн з ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.