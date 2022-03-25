Чорнобаївка, голодні смерті та скасування ЗНО – головні новини України за 24 березня

За 24 березня в Україні російські окупанти знову вбили мирних жителів Донецької області, зокрема Маріуполя. Також сильні вибухи зафіксували у Київській області та Харкові.
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини України за четвер, 24 березня.
ЗСУ вдесяте вдарили по окупантах у Чорнобаївці
У четвер, 24 березня, збройні сили України вдесяте вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.
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"Чорнобаївка", – коротко написав голова Миколаївської ОДА.
Окрім того, радник президента України Олексій Арестович також підтвердив розгром окупантів.
"На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України вдесяте завдали нищівного удару російським військам", – повідомив він.
На кадрах видно спалахи безлічі вибухів. Ймовірно, використовували систему залпового вогню.
Окупанти вбивають дітей, а люди вмирають з голоду: що відбувається у Маріуполі
У Донецькій області російські окупанти вбили ще двох дітей. У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За 24 березня від російських обстрілів загинули три людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – шість людей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – наголосив Кириленко.
"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Ці моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились, коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв'язок.
"Дедалі більше смертей від голоду. Дедалі більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії. В умовах, коли централізована масова евакуація неможлива, ми бачимо сотні та тисячі натхненних прикладів взаємодопомоги", – повідомили у Маріупольській міській раді.
Також у міськраді Маріуполя подякували волонтерам та небайдужим людям, які щодня допомагають вивезти місцевих мешканців із зони активних бойових дій.
"Але нині ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Ми благаємо про допомогу!" – додали у міськраді.
Росія хоче закінчити війну до 9 травня – зведення Генштабу ЗСУ
Незважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад, військово-політичне керівництво Російської Федерації не відмовляється від продовження війни проти України. Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, нав'язуючи думку, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.
Переважна більшість медичних установ РФ у населених пунктах неподалік території України зайняті пораненими військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.
У терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітрянодесантних військ, які зазнали критичних втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці.
"Не зважаючи на активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами з контролю над населенням на зазначених територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення", – йдеться у повідомленні.
У невизнаній так званій Придністровсько-Молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування Придністров'я у війну з Україною.
У тимчасово окупованій автономній республіці Крим у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони відбулася прощальна церемонія одночасно з близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулися і в матроському клубі Севастополя, де прощалися із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.
В місті Докучаєвськ Донецької області створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ РФ проводять так звані фільтрувальні заходи.
У районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильницької евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області.
У деяких населених пунктах Чернігівській області, тимчасово зайнятих окупаційними військами, наголошується на фактах вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.
У Харківській області батальйонно-тактична група, що діяла у напрямку Харкова, зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значної шкоди у живій силі та техніці.
ЗНО скасували! Рада затвердила, як цього року зараховуватимуть до вишів
Влада України визначилася з варіантом, як випускники воєнного 2022 року зможуть стати студентами вищих навчальних закладів. Верховна Рада ухвалила поправки до Закону України "Про повну загальну середню освіту" та "Про вищу освіту", які дозволять учням випускних класів не здавати ЗНО та бути зарахованим до вишів за результатами єдиного мультипредментного онлайн-тесту. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
"Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг виключно у 2022 році", – сказано в пояснювальній записці до ухваленого законопроєкту.
Ухвалені зміни звільнили у 2022 році від проходження державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів повної загальної середньої освіти. Дозволено їх прийом до закладів професійної вищої освіти та навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра в особливому порядку. Цей порядок визначено центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки – без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.
Україна вперше обмінялася військовополоненими з РФ
Перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся 24 березня за наказом президента Володимира Зеленського. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.
"Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців", – написала Верещук.
Також, за її словами, сьогодні українська сторона відправила 11 цивільних російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси.
"Внаслідок цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині", – додала віцепрем'єр.
Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракетами "Калібр"
Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракетами "Калібр", випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо. 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Це ми вже називаємо "стабільною ситуацією". Крім того, у нас центр Харкова вчора вночі зазнав обстрілів із застосуванням ракет типу "Калібр", які було випущено з кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації", – розповів він.
За словами голови Харківської ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм, також обстріляли Золочів і Балаклію.
"Ми намагаємося довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоч це й залишається досить складним завданням, оскільки ворог нам не погоджує зелені коридори для доставки", – заявив Синєгубов.
Жителів Київщини налякали сильні вибухи
На Київщині ввечері 24 березня лунають вибухи. У мережі з'явилося багато відео, на яких видно заграву. Очевидці повідомляють, що вибухів чути багато, триває обстріл. Що саме вибухає, поки що невідомо.
Харків знову трясуть вибухи: виникли масштабні пожежі
24 березня у Харкові знову чутно сильні вибухи. По місту зафіксовано пожежі.
Як пишуть очевидці, у Харкові у багатьох районах чутно сильні вибухи, після обстрілів виникли масштабні пожежі.
Інформації щодо можливих постраждалих зараз немає.
Під Васильковом окупанти обстріляли евакуаційний потяг – у вагонах вибило вікна
Під Васильковом Київської області евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ потрапив під обстріл. Внаслідок цього у трьох вагонах вибило вікна. Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
За оперативними даними, постраждалих немає. Ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів.
"Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко. Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ – допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо", – написав Камишин.
США запровадили санкції проти Держдуми РФ
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ, голови правління Ощадбанку Германа Грефа, а також десятки російських оборонних підприємств через вторгнення в Україну. Про це повідомило Міністерство фінансів США у четвер, 24 березня.
Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) склало новий список санкцій, який надасть "глибокий і довгостроковий вплив на оборонно-промислову базу Росії та її ланцюжок поставок".
Депутатів Держдуми звинувачують у тому, що вони підтримали визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та військове вторгнення Росії в Україну. До 12 депутатів Держдуми, які раніше потрапили під санкції, які безпосередньо звернулися до президента Росії з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР", додалися ще 328 російських парламентаріїв.
Управління контролю за іноземними активами також внесло до списку санкцій саму Державну Думу як юридичну особу.