Британська розвідка розсекретила план РФ щодо Донбасу

Слов'янськ стане ключовим у битві за Донбас

Названо наступну мету окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, ймовірно, намагатимуться штурмувати Слов'янськ. Військові РФ із Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від міста.

Про це говориться у щоденному звіті британської розвідки.

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"З огляду на те, що місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, за останній тиждень російська армія, ймовірно, просунулась ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись із надзвичайно рішучим опором українців.

Раніше ми розповідали, що місто Слов'янськ на Донеччині після захоплення Сєвєродонецька став однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямі та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста .

Ситуація у Слов'янську