Британська розвідка розсекретила план РФ щодо Донбасу

Російські військові, ймовірно, намагатимуться штурмувати Слов'янськ. Військові РФ із Східної та Західної груп військ зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від міста.
Про це говориться у щоденному звіті британської розвідки.
"З огляду на те, що місто також перебуває під загрозою з боку Центральної та Південної груп військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", – йдеться у повідомленні.
За інформацією розвідки, за останній тиждень російська армія, ймовірно, просунулась ще на 5 км головною дорогою E40 від Ізюма, зіткнувшись із надзвичайно рішучим опором українців.
Раніше ми розповідали, що місто Слов'янськ на Донеччині після захоплення Сєвєродонецька став однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямі та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста .
Ситуація у Слов'янську
- 5 липня Слов'янськ знову опинився під масованим обстрілом російських окупантів.
- 4 липня Мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях закликав мешканців міста евакуюватися .
- Журналісти французького телеканалу France 24 потрапили під обстріл у Слов'янську 3 липня. В цей час кореспонденти знімали сюжет. На щастя, ніхто не постраждав.