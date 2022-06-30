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Британська розвідка назвала ключовий фактор у результаті битви за Донбас

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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30 червня, 09:53
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У Міноборони Британії з'ясували, чому Росії не вдалося оточити ЗСУ
Британська розвідка дізналася про тактику ЗСУ на Донбасі.
Британська розвідка дізналася про тактику ЗСУ на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські сили продовжують утримувати свої позиції у місті Лисичанськ Луганській області після відступу із Сєвєродонецька. Здатність ЗСУ продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше, залишається ключовим фактором у результаті війни.

Про це повідомляє розвідка Великобританії у Twitter.

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Бої зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, за 10 км на південний захід від центру міста.

У той же час, російські сили продовжують наступати з боку Попасної, таким чином усуваючи необхідність форсування нової великої переправи через річку Сіверський Донець на цій ділянці.

На оперативному рівні російські сили продовжують домагатися обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників у північній частині Донецької області за рахунок настання Ізюма.

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"Вельми ймовірно, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім у належному порядку відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше, буде ключовим фактором у результаті кампанії", – вважають у британській розвідці.

Наступ на Донбас

За даними Генштабу, за останню добу на Слов'янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріл з артилерії різних калібрів у районах Мазанівки, Дубравного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка та Сіверськ. Наніс авіаудар неподалік Вовчаярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії продовжуються.

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На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл недалеко від Берестова, Покровського та Званівки та авіаційний удар у районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ і завдали окупантам значних втрат у районах населених пунктів Клинове та Новолуганське, а також відобразили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

Раніше ми писали, що російські загарбники кинули на захоплення міста Лисичанська Луганської області великі резерви. Окупанти використовують навіть давно застарілі радянські танки Т-62.

Також повідомлялося, що окупанти б'ють Лисичанською касетними боєприпасами.

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Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

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Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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