Бригада ЗСУ показала знищену техніку ворога у Харківській області

Українські військові показали розбиту військову техніку в одному зі звільнених 93 окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" населених пунктів у Харківській області.
"Зазвичай ми публікуємо трохи фотографій в одному повідомленні, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Це бойова робота частини підрозділів однієї бригади тільки в одному невеликому населеному пункті", – наголосили у 93-му ОМБр.
Загалом опубліковано понад два десятки фото з розбитою військовою технікою РФ.
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