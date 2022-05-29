Бійці "Холодного яру" провели до пекла "Басурманіну" з усім екіпажем

Ймовірно, російські військові були розбиті на Харківщині

"Басурманін" - це сучасна російська модернізація бойових машин піхоти. Колаж "Сьогодні"

Українські військові знищили модернізовану бойову машину піхоти російських військових.

Кадри зі знищеною бронетехнікою окупанта оприлюднив англомовний телеканал "TODAY".

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В одному з боїв українські військові знищили бронемашину БМП-1АМ "Басурманін". Бронемашину знищено в районі відповідальності бійців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Ймовірно, російські військові були розбиті на Харківщині.

Журналіст телеканалу повідомив, що з техніки виходить трупний запах від російських військових.

БМП-1АМ "Басурманін" – це сучасна російська модернізація бойових машин піхоти. Машину оснастили сучасною системою наведення, автоматом супроводу мети та тепловізором. Одна з найпопулярніших у світі бойових машин піхоти отримала новий комплекс озброєнь, нову електроніку та оновлену силову установку.

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