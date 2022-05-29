Бійці "Холодного яру" провели до пекла "Басурманіну" з усім екіпажем

Українські військові знищили модернізовану бойову машину піхоти російських військових.
Кадри зі знищеною бронетехнікою окупанта оприлюднив англомовний телеканал "TODAY".
Деталі
В одному з боїв українські військові знищили бронемашину БМП-1АМ "Басурманін". Бронемашину знищено в районі відповідальності бійців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Ймовірно, російські військові були розбиті на Харківщині.
Журналіст телеканалу повідомив, що з техніки виходить трупний запах від російських військових.
БМП-1АМ "Басурманін" – це сучасна російська модернізація бойових машин піхоти. Машину оснастили сучасною системою наведення, автоматом супроводу мети та тепловізором. Одна з найпопулярніших у світі бойових машин піхоти отримала новий комплекс озброєнь, нову електроніку та оновлену силову установку.
Обстановка на Харківщині
- 26 травня під час чергового обстрілу житлових кварталів Харкова загинули 9 людей, зокрема сім'я з немовлям.
- Цього ж дня мінометний підрозділ Окремої бригади територіальної оборони міста Харкова знищив мінометний розрахунок російських окупантів. Атаку здійснили з трофейних мінометів, раніше відібраних у росіян.
- 21 травня стало відомо, що російські загарбники практично повністю знищили стадіон "Сонячний" у Харкові, на якому тренувалася збірна України .
- Ще один перехоплення показав, що окупанти тікають із армії РФ , незважаючи на загрози розстрілів та покарань. Російські солдати масово хочуть звільнитися. Також загарбники відмовляються воювати в Україні.