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Бойченко: РФ готує у Маріуполі фарс з "парадом полонених"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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7 травня, 03:58
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Міський голова нагадав, що окупанти чинять воєнні злочини проти мирного населення
Бойченко про ситуацію в Маріуполі
Бойченко про ситуацію в Маріуполі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що президент РФ Володимир Путін влаштовує собі свято, бо переплюнув самого Гітлера, впроваджуючи геноцид українського народу у місті. Бойченко додав, що окупанти, швидше за все, можуть переодягти українських полонених цивільних, яких утримують в фільтраційних таборах, та примусити прийняти участь у параді до 9 травня.

Про це він сказав телеведучим Євгенію Кисельову та Юлії Галушці в ефірі проєкту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Є підозра, що цих людей можуть задіяти в якості умовних військовополонених, яких проведуть по очищеним вулицям Маріуполя", – сказав Бойченко.

Міський голова нагадав, що окупанти зібрали в селищах до двох тисяч чоловіків, відібрали в них документи, утримують їх в фільтраційних таборах і примушують за їжу розбирати завали.

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"Серед них немає військових, я хочу, щоб всі це розуміли. Ці люди утримуються терористичною організацією для конкретних цілей, а саме для проведення так званого параду. Їх просто викрали і не відпускають, утримують в полоні силоміць та експлуатують на принизливих роботах", – додав Бойченко.

За словами мера, звідти є тільки два шляхи, один з яких – хвороба.

"Та людина, яка надала нам ці свідчення, щоб було зрозуміло, наскільки все погано, – людина зламала собі руку, щоб звідти вийти", – сказав Бойченко.

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Воєнні злочини окупантів фіксуються

Міський голова Маріуполя наголосив, що військові РФ чинять злочини проти населення.

"Вони від початку війни створили в місті зону, з якої неможливо виїхати, куди неможливо в’їхати, де просто знущаються над людьми і поводяться як воєнні злочинці", – сказав Бойченко.

Він підкреслив, що всі факти воєнних злочинів фіксує регіональна та генеральна прокуратура України, формується загальна справа по країні та конкретно місту Маріуполю.

"Ми розуміємо, що головний злочинець, який здійснюють цей шабаш, це Володимир Путін. Саме він 24 лютого віддав злочинний наказ і вдерся на територію України", – сказав Бойченко.

Винними в військових злочинах на території України та Маріуполя зокрема Бойченко також називає все військово-політичне керівництво РФ, яке зруйнувало місто на 90%.

"50% наших будинків вони перетворили на попіл, за два місяці вони вбили 20 тисяч людей. Вдумайтесь, фашистська Німеччина за два роки окупації знищила 10 тисяч, а Путін за два місяці знищив понад 20 тисяч маріупольців. Тож він влаштовує собі свято, бо переплюнув самого Гітлера, впроваджуючи геноцид українського народу в Маріуполі, звільняючи територію України від українців", – зауважив Бойченко.

Мер міста додав, що при цьому кожен другий житель міста має етнічне російське коріння.

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