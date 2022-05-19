Бомбили наче Хіросіму. Як окупанти знищували Маріуполь

Потужність випущених по Маріуполю снарядів у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму

Російські окупанти зруйнували Маріуполь майже як Хіросіму. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти бомбили Маріуполь наче атомними бомбами. Загарбники понад два місяці обстрілювали місто з гаубиць, танків, кораблів та авіації. Ймовірно, використовувалися й протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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Потужність випущених по Маріуполю снарядів у тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму.

"Окупанти лякають світ зброєю масового ураження, але фактично в Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення. Російська армія скоїла злочин проти людяності. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другой світової. Ми оцінюємо кількість жертв мінімально в 20 тисяч осіб. Але фіксація все нових братських могил говорить, що ця оцінка не остаточна", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Бомбардування Хіросіми

У 1945 році США скинули на це японське місто атомну бомбу. Вибухом було вбито від 70 до 80 тисяч людей, від 90 до 166 тисяч осіб померли від променевої хвороби, опіків і поранень. Через пів року після бомбардування померли ще близько 200 тисяч японців, або навіть більше, від наслідків вибуху.

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