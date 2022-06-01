Завдяки йому знищили окупантів із технікою: історія захисника України Кирила Агасиєва

За свої подвиги чоловік отримав звання Героя України

Кирило Агасиєв допоміг знищити окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Кирило Агасиєв — військовослужбовець Збройних сил України азербайджанського походження. Чоловік пішов воювати за нашу країну проти російських окупантів і вже має великі заслуги.

Агасиєв — Герой України

Кирило Агасиєв — старший лейтенант Збройних сил України, командир взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Він допомагає нашій країні вистояти у війні, яку 24 лютого розв'язала Росія.

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Так, група старшого лейтенанта Кирила Агасиєва під час розвідки місцевості біля села Мала Рогань Харківської області виявила та знищила техніку й особовий склад окупантів. Завдяки цьому були викриті позиції ворога, що дало змогу знищити їх артилерійським вогнем.

17 травня президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади Кирилу Агасиєву звання Героя України.

Історія загиблого під Харковом військового льотчика Єгора Середюка

Капітан Збройних Сил України Єгор Середюк загинув захищаючи рідну країну. З першого дня російсько-української війни брав у ній участь.

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Капітан Єгор Середюк – військовий льотчик, командир авіаційної ланки. 1995 року народження, уродженець села Мартинівське Миколаївської області. Чоловік брав участь у російсько-української війни з самого початку. Мав щонайменше 25 бойових вильотів. Загинув 15 квітня біля міста Ізюм на Харківщині, повертаючись з бойового завдання. Йому було лише 26 років.

У Середюка залишилися дружина та донька. Захисника поховали 20 квітня у селі Серби Житомирської області.

Посмертно був нагороджений званням "Героя України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка". До того ж, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2022) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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