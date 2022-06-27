Байрактари, на які збирали всією країною, дістануться безкоштовно. Що сталося

Організатори акції у шоку

ВСУ вже чекають на нових пташок / Колаж "Сьогодні"

Турецька компанія – виробник всесвітньо відомих безпілотників "Байрактар" вирішила передати нашим військовим кілька БПЛА Bayraktar TB, які мали купити на зібрані українцями пожертви, безкоштовно.

Про це стало відомо з офіційного листа компанії Baykar, розміщеного на сторінках підприємства у соцмережах.

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Що відомо

"Компанія Baykar повідомляє, що компанія зі збору коштів під назвою "Народний Байрактор" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar TB2 для українців для захисту Батьківщини. Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – маленькі та великі – для досягнення мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийме оплату за TB2 та безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Натомість просимо направити зібрані кошти на допомогу у боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів. Компанія Baykar молиться за справедливе рішення та міцний мир", – йдеться у повідомленні.

Організатори збору коштів волонтери Сергій Притула та Ігор Лаченков поки що не вірять своїм очам.

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"Компанія BAYKAR заявила, що віддасть безпілотники БЕЗКОШТОВНО! Так, йдеться про ті ж 3 або 4 пташки, на які ми збирали. Я В ШОКУ", – написав Лаченков на своїй сторінці у фейсбуці.

Народний безпілотник

22 червня благодійний фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков, відомий як Лачен, оголосили, що починають збір коштів одразу на три безпілотники "Байрактар". Для цього потрібно було зібрати 15 млн доларів, або 500 млн гривень.

23 червня на українській платформі OLL.TV відбулася прем'єра повнометражного відеопроєкту "Народний Байрактар".

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Збір волонтерів Сергія Притули та Ігоря Лаченкова на "Байрактари", оголошений 22 червня, був достроково закритий за три дні. Українці пожертвували навіть більше грошей, ніж потрібно.

Той факт, що українці пожертвували на 100 млн гривень більше, ніж було треба, дуже зворушив Притулу, і він записав відео подяки.