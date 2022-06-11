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Бахмутський напрямок став пеклом для ворога: експерт пояснив втрати армії РФ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 червня, 17:04
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Петро Черник заявив, що ЗСУ навчилися воювати з окупантами
Експерт назвав мету воєнної операції України на південному сході.
Експерт назвав мету воєнної операції України на південному сході. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові продовжують завдавати численних і важких ударів по російських окупантах. Зокрема, армія Росії втрачає багато своїх військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив військово-політичний експерт Петро Черник ведучому Андрію Булгарову в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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За словами експерта, мета воєнної операції України на південному сході – наносити ворогу якомога більше втрат і в живій силі, і в техніці:

"Чому саме там? Давайте уважно подивимося на карту – там утворюється невеличка дуга. Вони хочуть назвати це "котлом" і цю дугу "закрити", тому що великої оперативної дуги вони досягнути не змогли".

Петро Черник нагадав, що окупанти задекларували вихід на адміністративні кордони Луганщини, а також що в них 12 червня сакральне свято – День Росії:

"Розуміючи їхній менталітет щодо якоїсь дати, що треба демонструвати результати, є абсолютно логічним, що саме на цьому напрямку вони зосереджуватимуть свої зусилля на цій дузі – умовно ми її назвемо Лиман-Попасна-Бахмут (чи навпаки)".

Крім цього, експерт заявив, що ЗСУ навчилися воювати за ці важкі дні. Також він упевнений на 100%, що того, що має назву "розрізання українських військ", не буде в принципі:

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"Тобто я не допускаю котла як явища. Допоки існує велике оперативне вікно... і допоки з нашого боку буде "тактика малих кроків" – особливо по Сєвєродонецьку, – яка є робочою (саме така тактика дозволить нам отримати стратегічну перемогу), то в комплексі оцих двох речей ця операція має тривати доти, допоки ворог не накопичить такої сили, що зможе це вікно закривати. Або навпаки – в нас з'явиться достатньо стільки якісної, важкої зброї – а вона в дорозі та з кожним днем все більше приходить до України, – що дозволить нам створити таке явище, як "вогневі вали", і помалу вибивати противника з наших територій".

Водночас зараз, за словами Петра Черника, в тактичному сенсі є своєрідна точка рівноваги: в окупантів немає сил для великих наступів, а в ЗСУ немає сил для великих контрнаступів.

"Як довго це може тривати? Від декількох тижнів до декількох місяців", – сказав він.

Раніше розвідка Великої Британії повідомила, що окупанти не змогли просунутися на південь Сєверодонецька – в місті все ще тривають бої. Водночас російська армія використовує застаріле озброєння. Також військовий експерт Олег Жданов спрогнозував паузу на фронті та пояснив, навіщо вона президенту Росії Володимиру Путіну.

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