Авіація ЗСУ знищила пункти управління військ РФ

2 липня авіація Повітряних сил Збройних сил України працювала фактично в усіх напрямках фронту

Українська авіація відпрацювала по всьому фронту. Колаж "Сьогодні"

Українська авіація знищила два пункти управління російських військ та багато техніки.

Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

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Авіація ЗСУ відпрацювала практично по всій лінії фронту: у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши понад десять групових вильотів.

В результаті повітряних операцій знищено два польові склади боєприпасів, 20 бойових броньованих машин, 10 танків і позицію самохідної артилерійської установки.

2 липня українська авіація завдала нищівного удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного в Миколаївській області.

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Бійці ЗСУ розповіли, як американські HIMARS вплинули на ситуацію на фронті

ЗСУ на сході України успішно використовують американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS

Як пише The Washington Post, українці минулого місяця отримали від США в рамках пакету військової допомоги на 700 мільйонів доларів чотири РСЗВ HIMARS. На корпусі одного з HIMARS вже намальовано три маленькі чорні черепи – по одному на кожну уражену мету.

"Насправді їх шість. У нас просто ще не було можливості додати інші три", – розповів командир екіпажу РСЗВ позивний "Кузя".

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Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 млн доларів , який, зокрема, буде включати установки HIMARS і боєприпаси до них.

Раніше сайт "Сегодня" розповідав, чим важливі саме ці РСЗВ .