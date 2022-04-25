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Аваков: Спецслужби виявили бункер, у якому сидить Путін

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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25 квітня, 22:49
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Російського президента знищать у разі ядерного удару
Володимир Путін (ліворуч) та Арсен Аваков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін (ліворуч) та Арсен Аваков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Застосування зброї масового ураження викликає резонанс. Є низка факторів, чому президент РФ Володимир Путін не натисне кнопку. Його місцезнаходження не секрет.

Про це Арсен Аваков повідомив в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Арсен Аваков назвав причини, які унеможливлюють, на його думку, використання Путіним зброї масового ураження. Насамперед такі дії викличуть величезний резонанс, що погіршить становище Росії на міжнародній арені.

Країни, які зараз тримають хиткий нейтралітет, як Індія, Китай, будуть змучені все ж обрати сторону. Путін лишиться останньої підтримки. Також у застосуванні ядерної зброї має прослідковуватися логіка:

"Застосувати ядерний заряд по чому? По Кременчуцькому нафтопереробному заводу? Ну сенс який. Там є звичайна артилерія чи пушки. На лінії фронту, там де відбувається зіткнення армій? Майже нереально, бо ти не будеш бачити різниці, хто від цього постраждає більше. Великий мегаполіс? Ну хіба ти взагалі кінчений, ти знищуєш територію і взагалі не хочеш із нею ніколи мати справу. На сході країни? Незрозуміло, бо незрозуміло буде куди буде іти роза вітрів і чи не постраждають твої ж території. Тобто таких обмежень так багато, що застосування ядерного заряду це швидше необхідний атрибут дубинки, але ніяк не атрибут для реалізації", – вважає Аваков.

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Ще одним важливим стримувальним фактором є заява наших країн-партнерів, зокрема британців, про можливий превентивний удар. І це все змінює, наголошує політик.

Окрім цього існує небезпека від такого необдуманого рішення безпосередньо для Путіна:

"Достатньо зрозуміло прозвучало, що не є секретом для Західних служб, де знаходиться Путін, в якому саме бункері. І не треба думати, що не існує методів, у випадку, коли всі обмеження зняті (а застосування ядерної зброї – це зняття обмежень), цільового удару по тому місцю, де знаходиться особисто Путін", – поділився Аваков.

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Таких пунктів, зауважує колишній Міністр внутрішніх справ, може бути багато. Це все створює певну сукупність деякого стримувального фактору.

Своєрідним бонусом для України є й те, що в Росії, як у будь-якій тоталітарній державі, відбуваються заворушення всередині країни.

"Буде як із Жириновським. Всі все розуміли, що там щось відбувається, але офіційно тіло винесли через два місяці. От ми те саме зараз будемо спостерігати, от що там. Щось сталося з Шойгу, але поки ще голограму його показують, а що далі буде ми реально не знаємо, але й це буде для нас майбутній бонус. Але поки ми будемо сподіватися не на них, а на наші Збройні сили й на весь наш народ", – підсумував Аваков.

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