Аваков: Половина російської армії вторгнення вийшла з ладу

За словами екс-глави МВС, влада РФ збирає воювати будь-кого

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Втрати Росії у війні проти України можуть бути вищими, ніж кажуть у ЗСУ — про це розповів екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провідним Андрію Булгарову та Лесі Вакулюк в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24" .

"Я стверджую, що втрати російської армії дуже високі. Вони вищі, ніж консервативна оцінка, яку дає наш Генштаб. Вище серйозно, тисяч на 7-8. Я думаю, що втрати російських військ разом із приватними військовими компаніями а-ля "Вагнер" , які вони приваблюють, – 27-28 тис. Якщо це так, що приблизно вдвічі більше, а може, навіть утричі, поранених.Це означає, що половина армії вторгнення, по суті, вийшла з ладу. руку по всіх куточках Росії дивні люди", – сказав він.

Аваков зазначив, що в Україні тим часом, навпаки, активно йде мобілізація із добровольців, і за його оцінками, набрано від 150 до 200 тисяч людей.

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"Щойно дійде до нас те озброєння, яке ми отримуємо від наших партнерів, у тому числі важке, я не знаю, де будуть настання Путіна і де будуть його п'яти, коли ми їх переслідуватимемо", – сказав він.

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