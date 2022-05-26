Аваков обізвав Кіссинджера старою перечницею

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав ексдержсекретаря США Генрі Кіссинджера старою перечницею.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Аваков згадав, що Кіссинджер 10 років тому — у вересні 2012 року — прогнозував, що через 10 років Ізраїля не стане.

Проте Кіссинджер помилявся.

"У Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними", — сказав Зеленський.