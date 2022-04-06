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Армія мародерів. Пропаганда РФ показує своїх солдатів у берцях ЗСУ

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6 квітня, 16:41
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Міноборони Росії не забезпечило своїх солдатів зручним взуттям
Ліворуч - фото окупанта у взутті ЗСУ, праворуч - солдат РФ у черевиках своєї армії / Колаж "Сьогодні"
Ліворуч - фото окупанта у взутті ЗСУ, праворуч - солдат РФ у черевиках своєї армії / Колаж "Сьогодні"

Російські пропагандистські ЗМІ показали, як "друга армія світу" вдягається у викрадені речі свого супротивника. РІА "Новости" опублікувало фотографію солдата армії Росії, який був в українських берцях.

Про це написав у своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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"Друга армія світу" крала не лише цивільні речі. Деталі: на фото – російський солдат в українських берцях. Друга армія у світі... Хлопці, вам хоч форму видають? Чи мамки вдома шиють?" – поставив риторичне запитання Геращенко.

Взуття встановленого зразка солдата Збройних Сил України
Взуття встановленого зразка солдата Збройних Сил України

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Мародерство

  • Російські військові в Україні масово займаються мародерствомі підпалюють пограбовані будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів. Боєць Національної гвардії з позивним "Панда" розповів, як військові РФ, що потрапили в полон, "кошмарили" людей.
  • У Мережі з'явилися особисті дані російських солдатів, які причетні до злочинівна території України. Це як вбивство мирних жителів, так і мародерство.
  • Спеціалізований базар з українськими речами облаштували у Білорусі. У місті Норовля окупанти намагаються нажитися на викраденому.
  • Окупанти намагаються обміняти вкрадені в Україні долари та євро. Проте у Білорусі діють обмеження на обіг валюти, тому громадяни цієї країни не згодні проводити з росіянами операції з обміну.

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Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
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Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

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