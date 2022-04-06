Армія мародерів. Пропаганда РФ показує своїх солдатів у берцях ЗСУ

Російські пропагандистські ЗМІ показали, як "друга армія світу" вдягається у викрадені речі свого супротивника. РІА "Новости" опублікувало фотографію солдата армії Росії, який був в українських берцях.
Про це написав у своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
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"Друга армія світу" крала не лише цивільні речі. Деталі: на фото – російський солдат в українських берцях. Друга армія у світі... Хлопці, вам хоч форму видають? Чи мамки вдома шиють?" – поставив риторичне запитання Геращенко.
Мародерство
- Російські військові в Україні масово займаються мародерствомі підпалюють пограбовані будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів. Боєць Національної гвардії з позивним "Панда" розповів, як військові РФ, що потрапили в полон, "кошмарили" людей.
- У Мережі з'явилися особисті дані російських солдатів, які причетні до злочинівна території України. Це як вбивство мирних жителів, так і мародерство.
- Спеціалізований базар з українськими речами облаштували у Білорусі. У місті Норовля окупанти намагаються нажитися на викраденому.
- Окупанти намагаються обміняти вкрадені в Україні долари та євро. Проте у Білорусі діють обмеження на обіг валюти, тому громадяни цієї країни не згодні проводити з росіянами операції з обміну.