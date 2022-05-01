Арестович спрогнозував нову тактику Кремля після 9 травня

За словами радника керівника Офісу президента, РФ може відправити до України близько десяти тисяч добровольців

Арестович стверджує, що російська армія може мати нову тактику / Колаж "Сьогодні"

У Росії набирають добровольців на війну з Україною, які не навчені та не вміють воювати.

Про це стверджує радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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"Деякі ознаки вказують, що нам готують "зерг раш". Це комп'ютерна гра популярна. Там є така нація зерги – комахи. І оскільки земляни та ще одна нація б'ють високотехнологічним, то ці просто масою завалюють. Ми бачимо за цими людьми, які намагаються поповнювати зараз піхотні підрозділи російської армії, що вони не спеціалісти, не артилеристи, не танкісти. Набирають декласовані елементи", – каже Арестович.

За словами радника керівника офісу президента, РФ може відправити в Україну близько десяти тисяч добровольців.

"За моїми прикидками, за сумою даних, я бачу, що добровольців може бути накопичено до середини травня тисяч 10. І ось вони героїчно кудись підуть. Ми перемололи елітні російські дивізії, що нам ці добровольці. Встигай міняти стволи кулеметів, що називається" . Ми їх знищимо", – додав Арестович.

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Військово-політична обстановка

Днями головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін справді готовий відправити на бійню не одну тисячу російських солдатів, щоб до 9 травня можна було оголосити про створення ХНР.

повідомило, що Путін справді готовий відправити на бійню не одну тисячу російських солдатів, щоб до 9 травня можна було оголосити про створення ХНР. Заяви Кремля про нібито втягування НАТО у війну на території України свідчать про слабку позицію РФ. Про це сказав у своєму недавньому заяві щодо ситуації у нашій країні президент США Джозеф Байден

Також експерти очікують, що до 2 травня Путін має атакуватиневизнану республіку Придністров'я.

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