Арестович привітав із ювілейним прильотом до Чорнобаївки

Армія міжнародного злочинця Володимира Путіна знову зазнала втрат на аеродромі в Чорнобаївці.
Про новий влучний удар повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Фейсбуці.
Що відомо
" Знаю, знаю, воно вже не так, як раніше, але ювілейний раз незручно промовчати. Чорнобаївка, 25-й. Вогнева поразка зі скупчення техніки о 14.23. Станом на 15.37 триває горіння та детонація БП" , – написав Арестович.
Історія утилізації армії РФ
- Лише 3 липня була інформація, що ЗСУ в 23-й раз завдали удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці. Тоді хорошу новину приніс речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
- 2 липня місцеві жителі повідомили, що в районі тимчасово окупованої Чорнобаївки у Херсонській області пролунав сильний вибух.
- Одна із перехоплених СБУ телефонних розмов двох російських командирів, один із яких представляє бойовиків так званої "ДНР", свідчить, що при згадці слова "Чорнобаївка" в окупантів починається панічна атака.
- Раніше сайт "Сегодня" з'ясував, у чому феномен легендарної Чорнобаївки, чому це селище є стратегічно важливим та скільки загарбників залишилися у ньому назавжди.
- Служба безпеки України опублікувала листування одного із загарбників, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який чомусь більше туди не хоче.