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Арестович потролив "кремлівських гавриків" за плани "референдуму" у Херсоні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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9 червня, 00:13
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За 20 км від міста йдуть бої, а вони легалізацію вигадали
Під Херсоном точаться бої, у самому місті працюють партизани, а окупанти зібралися голосування проводити / Колаж "Сьогодні"
Під Херсоном точаться бої, у самому місті працюють партизани, а окупанти зібралися голосування проводити / Колаж "Сьогодні"

Референдум у Херсоні нібито для того, щоб хоч якось легалізувати захоплені південні території України – це не більше ніж роздутий віртуальна бульбашка. Референдум неможливий, оскільки за 20 кілометрів від обласного центру точаться бої.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live .

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Віртуальна бульбашка

"Путинський режим – це промислова фабрика з виробництва понтів. Вони створюють завісу, марево, віртуальну реальність, і не тільки для нас, а й для західних колаборантів, їхньої прямої агентури та дурнів, які схильні до впливу і нездатні стежити за своїм носом. Завісу переможної ходи російської зброї та приєднання земель показують. Є реальна картинка, а вони створюють віртуальну бульбашку, мовляв, наша армія боєздатна, нехай і з втратами та труднощами, але ми все одно виконаємо поставлені завдання. Головне, що вони хочуть показати, мовляв, – опір марний. Гаврики кремлівські, який, нахрін, референдум, якщо ЗСУ в 20 км від Херсона? Гуркіт боїв уже у Херсоні чутно. Який референдум у цих умовах ", – резюмував Арестович.

При цьому радник глави Офісу президента наголосив на тому, що це ще не під'їхала обіцяна західна зброя.

"А що буде, коли під'їдуть озброєння від Заходу? Одну вулицю у Сєвєродонецьку захопити не змогли. І в цілому на Донеччині візьми ще міста, що залишилися", – сказав Арестович.

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