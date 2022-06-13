Андрющенко викрив технологію окупантів щодо обстрілів Донецька

Російські пропагандисти, як завжди, брешуть і перекручують інформацію

Андрющенко розповів, як окупанти самі себе обстрілюють на Донбасі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти самі себе обстрілюють на Донбасі. Пропагандисти РФ не втрачають можливості та перекручують інформацію так, як тільки можна.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Донецьк знов обстріляв саме себе. Ну, точніше, росіяни заради заклику Пушиліна "Путін введи війська" цілий день обстрілювали самі себе. Не соромлячись це знімати для бовдурів. От яскравий приклад від пропагандистів. Спочатку він говорить "міномет 120-й". І тут чутно постріл-втручання менш ніж за пару секунд. Будь-який маріуполець вам скаже, що така коротка пауза лише коли зблизька. А так близько від тієї частини Донецька тільки росіяни. Отаке свого часу знов чекає на Маріуполь. Росіяни точно при нашому наступі почнуть обстрілювати місто аби не дати прокинутись спротиву. То ж перше — маріупольці біжіть якнайшвидше. Хай через Росію до нормальних країн. Друге — практика обстрілу мирного населення росіянами в дії завжди. Бо люди для них не варті нічого", — написав Андрющенко в Telegram.

ЗСУ звільнили кілька сіл на Донбасі

На Донбасі Збройні сили України звільнили три села та посунули ділянку фронту на 15 кілометрів. На окремих напрямках наші захисники не лише обороняються, а й поступово просуваються вперед. Артилерія окупантів на фронті не замовкає ні на хвилину. Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

"Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед. Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км", — кажуть у відомстві.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в окупантів великі проблеми на Донбасі. Також ми писали, що ЗСУ на Донбасі відбили атаки РФ на три населені пункти.