Американський військовий розкрив правду про повільне постачання зброї для ЗСУ

Адміністрація президента США Джо Байдена має можливість суттєво збільшити та прискорити постачання зброї Україні, проте не поспішає цього робити.
Про це заявив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах на Youtube-каналі "Україна 24".
Табах висловив упевненість, що США мають можливість наростити темпи постачання зброї:
"Моя країна може, я впевнений. Це у нас є, стоїть в ангарах. У нас HIMARS усіх конфігурацій понад 2 тисячі. Україні потрібно 50-60, щоб зробити перелом. Вони вже стоять в ангарах у Європі... Вони стоять як резерв , і так з багатьма іншими видами зброї".
Військовий навів у приклад військову допомогу США іншим країнам:
"Я сам брав участь у передачі фрегатів та гелікоптерів Польщі. Це займає якийсь час, але не місяці. Особливо, якщо війна. Особливо, якщо два місяці як підписано ленд-ліз... Видно, що гальмується, не хочуть давати".
На його думку, "це зрада, що ми не даємо достатньо потрібної зброї Україні".
"Чому "Міги" у Польщі, які вони ще чотири місяці тому хотіли передати, не передані Україні? Чому не передано ППО, чому падають на вас ракети досі?" – обурився офіцер.
Як зазначив Табах, українські військові на прикладі ракет "Гарпун", якими було потоплено кораблі ЧФ РФ, показали, що вміють поводитися з новою західною зброєю.
"Кажуть, що ми пообіцяли поставити Grey Eagle – наш сучасний безпілотник, чотири штуки. Так, вони дуже дорогі, коштують мільйони доларів. Потім відмовилися – треба поміняти, щоб не така високотехнологічна система стояла на них. Бояться, що вони потраплять до росіян. Ця наша адміністрація чомусь не хвилювалася, що на 100 млрд доларів високотехнологічних літаків, вертольотів, бронетехніки потрапило до "Талібану"... А тут вони переймаються, що якась одна зброя може потрапити до рук росіян", – заявив він.