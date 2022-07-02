Американський військовий розкрив правду про повільне постачання зброї для ЗСУ

Гаррі Табах висловив обурення позицією Білого дому щодо ленд-лізу

Гаррі Табах жорстко висловився про ленд-ліз для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Адміністрація президента США Джо Байдена має можливість суттєво збільшити та прискорити постачання зброї Україні, проте не поспішає цього робити.

Про це заявив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах на Youtube-каналі "Україна 24".

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Табах висловив упевненість, що США мають можливість наростити темпи постачання зброї:

"Моя країна може, я впевнений. Це у нас є, стоїть в ангарах. У нас HIMARS усіх конфігурацій понад 2 тисячі. Україні потрібно 50-60, щоб зробити перелом. Вони вже стоять в ангарах у Європі... Вони стоять як резерв , і так з багатьма іншими видами зброї".

Військовий навів у приклад військову допомогу США іншим країнам:

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"Я сам брав участь у передачі фрегатів та гелікоптерів Польщі. Це займає якийсь час, але не місяці. Особливо, якщо війна. Особливо, якщо два місяці як підписано ленд-ліз... Видно, що гальмується, не хочуть давати".

На його думку, "це зрада, що ми не даємо достатньо потрібної зброї Україні".

"Чому "Міги" у Польщі, які вони ще чотири місяці тому хотіли передати, не передані Україні? Чому не передано ППО, чому падають на вас ракети досі?" – обурився офіцер.

Як зазначив Табах, українські військові на прикладі ракет "Гарпун", якими було потоплено кораблі ЧФ РФ, показали, що вміють поводитися з новою західною зброєю.