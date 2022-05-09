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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

9 травня. Ворог може залити Маріуполь фекаліями, в РФ "зламали" телевізор – онлайн

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9 травня, 10:07
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У країні-агресорі вже розпочалися перші паради – військові марширують з літерою Z на рукавах
Загарбники можуть залити фекаліями Маріуполь / Колаж "Сегодня"
Загарбники можуть залити фекаліями Маріуполь / Колаж "Сегодня"

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають в Україні. Цього року повномасштабного вторгнення Росії – з новим гаслом. Замість "Пам'ятаємо – перемагаємо!" сьогодні українці кажуть "Перемогли нацистів – переможемо й рашистів!". Незмінним символом пам'яті залишається червоний мак.

Напередодні Україна разом відзначала День пам'яті та примирення – з усім цивілізованим світом. Водночас Росія залишається на його задвірках і 9 травня відзначає "день перемоги". Цей міф, створений при СРСР, Володимир Путін звів у ступінь "перемоги" і зробив основою для відродження нацизму в 21 столітті, вже в Російській Федерації.

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Військові аналітики, політики та експерти прогнозують, що саме цього дня Путін може офіційно оголосити війну Україні, почати загальну мобілізацію, спробувати анексувати Маріуполь, оголосити "референдум" на території захопленої Херсонської області або вигадати якусь "перемогу" за підсумками "спецоперації". До того ж, президент Володимир Зеленський попередив українців про підвищену загрозу масованих авіаційних та ракетних ударів РФ.

Сайт Сьогодні веде онлайн-репортаж усіх подій 9 травня:

10:05 Путін з'явився на Червоній площі. Парад перемоги стартував.

10:00 Повітряну частину параду у Москві скасували. Як заявив рупор диктатора Пєсков, нібито через погоду. Саме сьогодні Кремль погрожував показати літак "судного дня".

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9:09 У соцмережах повідомляють про вибухи в Одесі.

9:00 "Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України!" – заявив Зеленський з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

8:54 Після виїзду колони ООН за межі Донецької області окупанти знову розпочали штурм Азовсталі, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зокрема, спробували прорватися через міст, який був воротами евакуації. Невдало.

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8:20 Перші "паради" перемоги розпочалися у РФ. Військові крокують з нашивками – російською версією свастики на плечах, що стали символом нового нацизму та вторгнення – літерою Z.

7:40 Ще дна небезпека загрожує Маріуполю. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти ризикують перетворити місто на "Венецію з гівна". Загарбники хочуть запустити насосну станцію у Старому Криму, щоби подати воду в місто – тоді, як каналізація не працює.

7:26 Росіянам "зламали" телевізор. Як повідомила Ксенія Собчак, уночі та вранці 9 травня жителі РФ, які хотіли подивитися "переможну" телепрограму по супутнику, натикалися на напис: "На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. ТБ і влада брешуть — ні війні". Правду росіяни бачили щонайменше на МТС, НТВ-плюс, Ростелекомі, Приставці Winx.

7:14 На окупованому Донбасі "побєдобєсіе" стартувало з раннього ранку. Загарбники запалили вічний вогонь на Саур-Могилі від смолоскипа з вічного вогню у Москві.

"Гротескове поєднання традицій Олімпіади та Сходження благодатного вогню на Великдень – найкраща демонстрація суті дня перемоги для росіян. Шоу на честь пам'яті про колишню велич", – написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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