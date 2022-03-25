25 березня збирались додому: СБУ перехопила чергову розмову окупанта

Загарбники тікають під вогнем українських захисників

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російським окупантам командування обіцяло, що вони повернуться в Російську Федерацію 25 березня.

Про це повідомляє в Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши перехоплену розмову окупанта.

Реклама

"Сподівалися, що виводять"

"Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію "асвабадітєлєй". Так, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні, їм це обіцяли", – зазначили в СБУ.

У Службі заявили, що наразі єдина надія окупантів на порятунок – це потрапити під потенційну ротацію.

"Чесно, сьогодні вже їхали, сподівалися, що нас виводять, але чогось заїхали в бандерсело і стали тут", – сказав окупант у перехопленій розмові.

Серед іншого, він також зізнався, що загарбники просто тікають під постійним вогнем українських захисників.

"Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті "скоріш за все, потрапили у полон чи загинули". І тут же розказує про прапорщика, в якого "поїхав дах", тож у нього довелося забрати зброю. Тому дезертирство – звичайна річ. Частина окупантів уже втекли у Крим", – вказали в СБУ.

Реклама

Нагадаємо, СБУ оприлюднила узагальнений портрет пересічного російського загарбника. Він зазвичай має лише шкільну освіту, ходить в одних онучах три місяці поспіль, а обов'язковий елемент його "раціону харчування" – 1 літр горілки.

Читайте також: