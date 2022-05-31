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25-річний захисник завдав непоправної шкоди окупантам: історія Героя України Сергія Пархоменка

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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31 травня, 23:28
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Посмертно звання Героя України був удостоєний капітан Збройних Сил України Сергій Ігорович Пархоменко, який загинув у ході російського вторгнення до нашої країни. Герою України було лише 25 років.

Що відомо про Героя?

Народився Сергій 14 січня 1997 року в Харкові, в сім'ї військових авіаторів, якими були його батько, і дід. З дитинства мріяв про небо і хотів зв'язати своє життя з авіацією. Коли його батько Ігор Пархоменко під час війни на сході України у 2014 році виконував бойові завдання у повітрі, Сергій вступив на льотний факультет ХНУПС імені Івана Кожедуба.

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ВНЗ Сергій успішно закінчив у 2019 році, отримавши кваліфікацію льотчика 3-го класу. Сергій виявив бажання проходити службу в бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Никифорова та літати на літаках Су-25.

Незважаючи на молодий вік, на момент російського вторгнення в Україну Сергій обіймав посаду командира авіаційної ланки.

Бойовий шлях

Пархоменко зробив 38 бойових вильотів у складних умовах протидії ворожим засобам ППО та винищувальній авіації. Він зміг віртуозно знищити понад 20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн із пальним, а також сотні російських солдатів та низку офіцерів.

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Неодноразово вміло виводив авіаційну техніку з-під ракетних ударів супротивника.

За мужність та патріотизм, виявлені при захисті Батьківщини від російської агресії, Указом Президента України № 292/2022 від 2 травня 2022 року Сергія біло нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

14 травня виконуючи бойове завдання у Запорізькій області у районі міста Гуляйполе, капітан Сергій Пархоменко героїчно загинув, до останнього залишаючись відданим та непохитним захисником українського народу.

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Разом із побратимами він розробляв нові підходи у тактиці застосування авіації в сучасних умовах війни, був душею авіаційного підрозділу, командиром-лідером, що веде у бій свій підрозділ, згадують побратими.

У Героя залишилася дружина і син, що народився в березні. На церемонії прощання у Вінниці від імені Головнокомандувача Збройних Сил України батькам загиблого Героя вручили пам'ятну грамоту поваги та скорботи.

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