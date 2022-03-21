Трибунал для Путіна: міжнародна петиція за тиждень набрала понад мільйон голосів

Така пропозиція відкрита для підписів людей з усього світу

Путіна хочуть судити за війну в Україні Фото: колаж "Сьогодні"

Для президента РФ Володимира Путіна пропонують створити такий самий суд, як для нацистських військових злочинців. Під петицією про створення міжнародного судового органу на кшталт Нюрнберзького трибуналу поставили підписи вже понад 1,1 млн людей з 14 березня по сьогодні.

Петиція опублікована на сайті. Її може підписати абсолютно будь-яка людина.

Реклама

Серед ініціаторів цієї петиції – колишні прем'єр-міністри Великої Британії Гордон Браун та сер Джон Мейджор, а також інші британські політики, юристи, науковці та громадські діячі. Вони наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна та його оточення, пов'язаних із вторгненням в Україну та агресивними воєнними діями.

Господаря Кремля пропонують судити так само, як нацистських злочинців після Другої світової війни. Щоправда, тоді Нюрнберзький процес розпочався після беззастережної капітуляції Німеччини за умов окупації союзниками її території.

Зеленський заявив, що українці не пробачать Росії

Президент України Володимир Зеленський 6 березня звернувся до українців з нагоди Прощеної неділі.

Реклама

"Сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення один в одного... Але ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над Охматдитом. І ще більше 500 таких ракет, які вдарили по нашій землі – по Україні, по наших людях, дітях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні й сотні жертв. Тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить. Ані сьогодні. Ані завтра. Ніколи. І замість Прощеного буде Судний день", – заявив президент.

Читайте інші новини "Сьогодні":