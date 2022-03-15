ОПЗЖ посипалася: Кива склав мандат, ще чотири депутати заявили про вихід

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, якому повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України, написав заяву про складання депутатського мандату.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Гончаренко зазначив, що насправді давно вже нема такого депутата – Киви.
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"Є контужений зрадник Кива. Наразі він боягузливо ховається десь в Іспанії. Але нічого, ми після перемоги його знайдемо і будемо судити за всією суворістю закону. Можеш уже сушити сухарі!" – написав нардеп.
Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.
Як повідомили співрозмовники УП у парламенті, Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандата. Його виключення підтримали 335 нардепів.
Кива-зрадник
- 6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.
- До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою. Після цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження.
- Нерухомість Киви була виявлена в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.