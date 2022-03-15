ОПЗЖ посипалася: Кива склав мандат, ще чотири депутати заявили про вихід

Кива ховається в Іспанії від українських правоохоронних органів

Ілля Ківа більше не нардеп. / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, якому повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України, написав заяву про складання депутатського мандату.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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Гончаренко зазначив, що насправді давно вже нема такого депутата – Киви.

"Є контужений зрадник Кива. Наразі він боягузливо ховається десь в Іспанії. Але нічого, ми після перемоги його знайдемо і будемо судити за всією суворістю закону. Можеш уже сушити сухарі!" – написав нардеп.

Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.

Як повідомили співрозмовники УП у парламенті, Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандата. Його виключення підтримали 335 нардепів.

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Кива-зрадник