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ОПЗЖ посипалася: Кива склав мандат, ще чотири депутати заявили про вихід

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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15 березня, 14:59
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Кива ховається в Іспанії від українських правоохоронних органів
Ілля Ківа більше не нардеп.
Ілля Ківа більше не нардеп. / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, якому повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України, написав заяву про складання депутатського мандату.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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Гончаренко зазначив, що насправді давно вже нема такого депутата – Киви.

"Є контужений зрадник Кива. Наразі він боягузливо ховається десь в Іспанії. Але нічого, ми після перемоги його знайдемо і будемо судити за всією суворістю закону. Можеш уже сушити сухарі!" – написав нардеп.

Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.

Як повідомили співрозмовники УП у парламенті, Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандата. Його виключення підтримали 335 нардепів.

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Кива-зрадник

  • 6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.
  • До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.
  • Влітку Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою. Після цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження.
  • Нерухомість Киви була виявлена в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру в 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.

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