Латвія запропонувала провести "трибунал для Путіна" у Харкові чи Маріуполі

Міжнародний трибунал з воєнних злочинів Росії має проводитися в тих містах, які зазнали особливо жорстоких руйнувань. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Російська війна crimes tribunal повинна не бути в Nuremberg або Hague але в Mariupol або Kharkiv, тому відповідальний мусить face severe punishment. In a meanwhile #Ukraine must be provided with more weapons, this is not about provoking Russia but about saving civilian lives