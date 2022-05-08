10 тисяч мешканців у братських могилах. У Маріуполі окупанти намагаються приховати свої злочини

Російські військові вирішили приховати сліди військових злочинів у Маріуполі, людей ховали у дворах та у братських могилах

За словами Самойленка, українських військових у братських могилах немає / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі зафіксували щонайменше три братські могили завдовжки кілька сотень метрів, у яких поховано близько 10 тисяч мирних жителів міста. Про це розповів офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко на брифінгу з "Азовстали.

"Мені відомо про масові поховання на околицях Маріуполя мирних жителів, але не військових. Цю інформацію я отримав із супутникових знімків та даними місцевих жителів. Йдеться про величезні братські могили – кілька сотень метрів завдовжки. Сумарно в них можуть бути поховані майже 10 тисяч людей. Це майже підтверджені факти – їх підтверджують супутникові знімки", – розповів він.

Ситуація у Маріуполі